Bloomberg: Панама намерена исключить 128 судов из реестра из-за ужесточения санкций США

По меньшей мере 70 танкеров уже исключены из реестра, и за ними последуют ещё десятки, сказал в интервью Bloomberg Рамон Франко, генеральный директор торгового флота Морского управления Панамы, которое осуществляет надзор за реестром. Этот шаг, предпринятый в соответствии с прошлогодним обязательством наказывать суда, внесённые в чёрный список, приведёт к потере до 2 млн долл дохода, добавил он.