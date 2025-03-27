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Bloomberg: Панама намерена исключить 128 судов из реестра из-за ужесточения санкций США

Панама намерена аннулировать регистрацию 128 судов, плавающих под ее флагом, после того как они попали под санкции США, их союзников или Организации Объединённых Наций, заявил высокопоставленный чиновник.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По меньшей мере 70 танкеров уже исключены из реестра, и за ними последуют ещё десятки, сказал в интервью Bloomberg Рамон Франко, генеральный директор торгового флота Морского управления Панамы, которое осуществляет надзор за реестром. Этот шаг, предпринятый в соответствии с прошлогодним обязательством наказывать суда, внесённые в чёрный список, приведёт к потере до 2 млн долл дохода, добавил он.

Торговые суда ходят под флагами разных стран, которые не обязательно тесно связаны с владельцами. Так называемые государства флага обычно играют ключевую роль в соблюдении отраслевых стандартов безопасности, проверке и сертификации оборудования и экипажа. По словам Франко, под флагом Панамы ходят более 8 000 судов — один из крупнейших показателей в мире.