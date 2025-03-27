Bloomberg: Панама намерена исключить 128 судов из реестра из-за ужесточения санкций США

По меньшей мере 70 танкеров уже исключены из реестра, и за ними последуют ещё десятки, сказал в интервью Bloomberg Рамон Франко, генеральный директор торгового флота Морского управления Панамы, которое осуществляет надзор за реестром. Этот шаг, предпринятый в соответствии с прошлогодним обязательством наказывать суда, внесённые в чёрный список, приведёт к потере до 2 млн долл дохода, добавил он.
Торговые суда ходят под флагами разных стран, которые не обязательно тесно связаны с владельцами. Так называемые государства флага обычно играют ключевую роль в соблюдении отраслевых стандартов безопасности, проверке и сертификации оборудования и экипажа. По словам Франко, под флагом Панамы ходят более 8 000 судов — один из крупнейших показателей в мире.