«Авито» получил статус оператора финансовой платформы

Одним из ключевых требований к операторам финансовых платформ является минимальный размер собственных средств не менее 100 млн рублей. Под собственным капиталом понимается совокупность активов компании, включая уставный, добавочный и резервный капитал, а также нераспределенную прибыль. При этом ОФП должна иметь статус акционерного общества и не вправе совмещать свою деятельность с рядом функций, включающих кредитование, ведение кредитных историй и некоторые другие направления. Исключение составляют компании, занимающиеся организацией торговли, депозитарной деятельностью или операциями с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).