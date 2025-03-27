«Авито» получил статус оператора финансовой платформы

Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора.
Таким образом, «Авито Финанс» стала 11-й организацией, включенной в данный реестр, где уже находятся такие участники рынка, как финансовый маркетплейс Московской биржи «Финуслуги», платформы «Сравни.ру», «Банки.ру», а также «ВТБ регистратор», депозитарий «Инфинитум» и другие компании.
Получение статуса ОФП открывает для компании возможность интеграции продуктов финансовых организаций в процесс заключения сделок. Центральный банк отмечает, что «финансовые платформы помогают потребителю сравнить предложения многих продавцов, выбрать подходящие условия и заключить сделку с финансовой организацией или эмитентом дистанционно, независимо от местонахождения сторон, ежедневно и круглосуточно».
Напомним, что законодательная база для деятельности таких платформ была заложена в рамках закона «О финансовых платформах», вступившего в силу в июле 2020 года.
Одним из ключевых требований к операторам финансовых платформ является минимальный размер собственных средств не менее 100 млн рублей. Под собственным капиталом понимается совокупность активов компании, включая уставный, добавочный и резервный капитал, а также нераспределенную прибыль. При этом ОФП должна иметь статус акционерного общества и не вправе совмещать свою деятельность с рядом функций, включающих кредитование, ведение кредитных историй и некоторые другие направления. Исключение составляют компании, занимающиеся организацией торговли, депозитарной деятельностью или операциями с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
АО «Авито Финанс» было зарегистрировано осенью 2024 года в качестве отдельного юридического лица. Для реализации проекта компания также приобрела доменные имена, связанные с новым направлением: авитофинанс.рф, авито-фин.рф, avitofinance.ru, avito-fin.ru. В пресс-службе «Авито» подчеркнули, что новое юридическое лицо полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к операторам финансовых платформ.
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