Ariston возвращается в РФ

Решение российских властей приветствовал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Он напомнил, что год назад при своем ведомстве организовал совещательный комитет, который занимается поиском путей защиты итальянских компаний, продолжающих деятельность в России, в том числе от эффекта западных санкций. Таких компаний, по данным МИД, не менее 200.