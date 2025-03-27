Акции «Русагро» потеряли 30,88% после задержания Мошковича

Снижение акций «Русагро» — одного из ведущих российских производителей подсолнечного масла, свинины — произошло на фоне задержания основателя компании Вадима Мошковича. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, бизнесмен мог при покупке холдинга «Солнечные продукты» обмануть партнера, причинив тому ущерб в размере более 30 млрд руб.