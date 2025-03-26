«ВТБ возобновил выдачу ипотеки по двум документам, в том числе в рамках программ с государственной поддержкой. Чтобы воспользоваться программой, клиентам потребуется внести не менее 40% от стоимости недвижимости, при этом итоговая процентная ставка для них будет на 1 процентный пункт выше по сравнению с базовыми ставками банка (за исключением программ с господдержкой, по которым ставки не меняются)», — говорится в сообщении банка.