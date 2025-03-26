Валютные запасы ЦБ Турции сократились на $27 млрд за три дня

В день задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, 19 марта, национальная валюта подешевела более чем на 11% — до рекордных 42 лир за доллар. До такого курса валюта упала впервые в истории. Благодаря интервенции курс вырос до 38 лир за доллар.
После задержания мэра Стамбула в стране начались массовые протесты. Выходить на демонстрации призвал господин Имамоглу, после того как 23 марта стало известно о его аресте. Он подчеркнул, что населению именно сейчас необходимо бороться за свободу. На фоне задержания глава турецкой Анкары Мансур Яваш призвал провести досрочные президентские выборы.