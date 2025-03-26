В России по нацпроекту построили около 580 млн кв. м жилья

«За время выполнения профильного национального проекта [»Жилье и городская среда«] по всей стране было построено порядка 580 млн кв. м жилья», — сказал он.
По словам Мишустина, за этими цифрами стоят десятки миллионов семей, которые за шесть лет значительно улучшили условия жизни. Он отметил, что во многом это произошло благодаря широким возможностям ипотеки с государственной поддержкой. «Ее доля — около трети в общем объеме выданных жилищных займов», — сказал он.
Мишустин напомнил, что по-прежнему можно оформить сельскую, дальневосточную, ипотеку для новых российских субъектов, для сотрудников сектора информационных технологий и наиболее востребованную — семейную. «С первого апреля распространим ее на вторичное жилье в тех городах, где новостроек практически нет», — сообщил он.
«Все действующие программы можно использовать для индивидуального строительства. В связи с чем включили его в систему эскроу-счетов. Это важная мера позволит людям защитить средства», — подчеркнул Мишустин.
Национальный проект «Жилье и городская среда» начал реализовываться в России в 2019 году, в 2025 году его сменил новый национальный проект «Инфраструктура для жизни».