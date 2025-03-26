В России по нацпроекту построили около 580 млн кв. м жилья

По словам Мишустина, за этими цифрами стоят десятки миллионов семей, которые за шесть лет значительно улучшили условия жизни. Он отметил, что во многом это произошло благодаря широким возможностям ипотеки с государственной поддержкой. «Ее доля — около трети в общем объеме выданных жилищных займов», — сказал он.