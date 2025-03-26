В Ritter Sport выступили в защиту решения остаться на российском рынке

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Германский производитель шоколада Ritter Sport выступил в защиту своего решения продолжить поставлять продукцию на российский рынок, несмотря на конфликт на Украине.
«Это было очень трудное решение, но мы бы приняли его вновь», — заявил один из акционеров и член консультативного совета компании Мориц Риттер в интервью газете Die Zeit. «Для нас речь идет о шоколаде, а санкций в отношении продуктов питания не было и нет. Это нормально, что шоколад продается кому угодно», — подчеркнул он.
При этом Риттер заметил, что, если бы компания отказалась от части продаж, она больше не смогла бы выполнять свои контракты с фермерами, выращивающими какао. «Другими словами, мы чувствуем ответственность за нашу цепочку поставок, но мы не можем взять на себя ответственность за наших клиентов», — констатировал он.
Риттер пояснил, что прибыль, которую производитель получает в России, направляется благотворительным организациям.