В Ritter Sport выступили в защиту решения остаться на российском рынке

«Это было очень трудное решение, но мы бы приняли его вновь», — заявил один из акционеров и член консультативного совета компании Мориц Риттер в интервью газете Die Zeit. «Для нас речь идет о шоколаде, а санкций в отношении продуктов питания не было и нет. Это нормально, что шоколад продается кому угодно», — подчеркнул он.