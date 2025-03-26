Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ более половины пользователей такси за последний год выбирали тарифы «Комфорт» и выше

При этом для 96% респондентов важнее всего скорость подачи автомобиля.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Более половины (59%) пользователей такси в России за последний год выбирали тарифы «Комфорт» и выше. При этом для 96% респондентов важнее всего скорость подачи автомобиля, говорится в исследовании холдинга «Ромир» (текст есть в распоряжении ТАСС).

«По данным “Ромир”, для россиян, которые пользуются услугами такси, важнее всего скорость подачи автомобиля (об этом заявили 96% опрошенных). Большая часть опрошенных (59%) за последний год для поездок выбирали тарифы “Комфорт” и выше», — сказано в исследовании.

Для 79% респондентов важен уровень комфорта автомобиля такси. Причем понятие «комфорт» для опрошенных складывается из таких параметров как марка, модель, состояние салона и уровень чистоты. Также 51% пользователей такси в качестве основного критерия отмечают наличие в машине зарядки, Wi-Fi, климат-контроля, подушек безопасности, сидений с подогревом и т. п.

При выборе автомобиля такси 93% россиян считают, что иностранные бренды в такси более комфортные в сравнении с отечественными. Всего 7% респондентов в плане удобства отдают предпочтение российским машинам.

По данным индекса, разработанного в рамках исследования, самыми комфортными автомобилями в такси стали японские и корейские бренды (85% — значение индекса). Второе место заняли машины западных марок, третье — китайских (76%).

Как отмечается в исследовании, 44% пользователей такси совершают поездки один раз в неделю и чаще, 37% опрошенных — 2−3 раза в месяц, еще 19% — раз в месяц.