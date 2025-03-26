В РФ более половины пользователей такси за последний год выбирали тарифы «Комфорт» и выше

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Более половины (59%) пользователей такси в России за последний год выбирали тарифы «Комфорт» и выше. При этом для 96% респондентов важнее всего скорость подачи автомобиля, говорится в исследовании холдинга «Ромир» (текст есть в распоряжении ТАСС).