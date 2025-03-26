Стало известно, как повлияют на экономику РФ переговоры между Путиным и Трампом

«Перемирие с Украиной и налаживание отношений с США через диалог Путина и Трампа — это позитивный сигнал для инвестиционных рынков. Однако во время переговоров президентов на российском фондовом рынке произошли аномальные колебания: индекс МосБиржи резко упал, а затем отскочил вверх. Центральный банк России уже начал анализировать эти события. Это указывает на сохраняющуюся волатильность, что может насторожить потенциальных инвесторов», — отметила Константинова.