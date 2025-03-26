Стало известно, как повлияют на экономику РФ переговоры между Путиным и Трампом

Она отметила, что ситуация на рынках, вероятно, останется неизменной в течение ближайших шести — девяти месяцев.
«Перемирие с Украиной и налаживание отношений с США через диалог Путина и Трампа — это позитивный сигнал для инвестиционных рынков. Однако во время переговоров президентов на российском фондовом рынке произошли аномальные колебания: индекс МосБиржи резко упал, а затем отскочил вверх. Центральный банк России уже начал анализировать эти события. Это указывает на сохраняющуюся волатильность, что может насторожить потенциальных инвесторов», — отметила Константинова.
Эксперт прогнозирует, что рынки пока останутся на текущих позициях, так как для большей стабильности необходимы дополнительные сигналы. «Вероятнее всего, рынки сохранят текущие позиции еще на протяжении шести — девяти месяцев, пока ситуация окончательно не прояснится и инвесторы не получат больше уверенности в долгосрочной стабильности», — добавила она.
По словам Константиновой, неопределенность, связанная с мирным процессом на Украине, а также сохраняющиеся геополитические риски могут отпугивать инвесторов. Она подчеркнула, что многие из них будут продолжать придерживаться стратегии диверсификации и искать защитные активы. При этом, как отмечает эксперт, криптовалюты остаются привлекательным инструментом. «Особенно на фоне ограниченного доступа к иностранным акциям для российских инвесторов», — отметила она.
Что касается других секторов экономики, Константинова выразила мнение, что рынок недвижимости может получить поддержку в случае снижения геополитической напряженности.
«Рынок недвижимости может получить некоторую поддержку, если перемирие будет официально подписано и геополитическая напряженность снизится. Это может привести к возвращению интереса к покупке недвижимости. Однако внутренние экономические сложности и высокая ипотечная ставка на уровне 28% ограничивают возможности массового роста спроса», — пояснила эксперт.
В то же время ожидать существенного оживления в этом сегменте экономики в ближайшие месяцы вряд ли стоит, заключила Константинова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».