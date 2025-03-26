США ввели ограничения против компаний из Ирана, КНР, ОАЭ, Пакистана и ЮАР

Отмечается, что Бюро промышленности и безопасности Минторга вводит ограничения против 70 организаций, в том числе 42 компаний из КНР, 19 из Пакистана, 4 из ОАЭ, 3 из ЮАР и еще 2 из Ирана.
«Эти структуры были определены правительством США как действующие вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов», — указывается в документе.
В результате вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. Однако при рассмотрении лицензионных заявок будет действовать «презумпция отказа», то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться.