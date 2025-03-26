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США ввели ограничения против компаний из Ирана, КНР, ОАЭ, Пакистана и ЮАР

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 70 структур из Ирана, Китая, ОАЭ, Пакистана и ЮАР. Об этом говорится в извещении, размещенном во вторник в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

Источник: AP 2024

Отмечается, что Бюро промышленности и безопасности Минторга вводит ограничения против 70 организаций, в том числе 42 компаний из КНР, 19 из Пакистана, 4 из ОАЭ, 3 из ЮАР и еще 2 из Ирана.

«Эти структуры были определены правительством США как действующие вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов», — указывается в документе.

В результате вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. Однако при рассмотрении лицензионных заявок будет действовать «презумпция отказа», то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться.