США ввели ограничения против компаний из Ирана, КНР, ОАЭ, Пакистана и ЮАР

В результате вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. Однако при рассмотрении лицензионных заявок будет действовать «презумпция отказа», то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться.