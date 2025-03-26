СМИ: запрет ЕС на перевалку российского СПГ может сорвать зимние поставки в Китай

Ограничения на предоставление услуг как по перегрузке российского СПГ с одного судна на другое, так и по перегрузке на побережье являются частью 14 санкционного пакета, принятого Европейским союзом в июне 2024.
Как сообщает S&P Global, государственная компания PetroChina в настоящее время имеет 20-летний контракт на поставку СПГ с «Ямал СПГ» на 3 млн тонн в год, который был подписан в 2014 году на условиях DES (Delivered Ex Ship — поставки с судна). Материнская компания PetroChina — China National Petroleum Corp. — владеет 20% акций проекта «Ямал СПГ», а Фонду Шелкового пути принадлежит еще 9,9%.
Запрет на перевалку может привести к тому, что в Европе застрянут большие объемы российского СПГ за счет Китая, говорится в материале агентства.
«Очевидно, что эта мера направлена на то, чтобы перенаправить китайскую часть поставок с “Ямал СПГ” (29,9%) на удовлетворение спроса в Европе», — считает Дайсуке Харада, директор энергетического подразделения Японской организации по металлам и энергетической безопасности.
«Ямал СПГ» в значительной степени использует сезонные арктические морские маршруты для доставки СПГ на азиатские рынки, включая Южную Корею и Тайвань.
С июня по ноябрь специализированные танкеры-газовозы ARC7 ледового класса могут следовать по Северному морскому пути (СМП) напрямую на азиатские рынки. Однако с декабря по май этим судам приходится делать крюк на запад, в европейские порты, для перевалки на обычные танкеры-газовозы, которые затем следуют в Азию.
Согласно данным Commodity Insights, на которые ссылается в своем материале S&P Global, на эти переваленные с «Ямала СПГ» грузы общим объемом около 2,22 млн тонн приходится около 28% от общего объема поставок российского СПГ в Китай в объеме 7,81 млн тонн в период до марта 2025 года.