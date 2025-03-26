СМИ: запрет ЕС на перевалку российского СПГ может сорвать зимние поставки в Китай

Как сообщает S&P Global, государственная компания PetroChina в настоящее время имеет 20-летний контракт на поставку СПГ с «Ямал СПГ» на 3 млн тонн в год, который был подписан в 2014 году на условиях DES (Delivered Ex Ship — поставки с судна). Материнская компания PetroChina — China National Petroleum Corp. — владеет 20% акций проекта «Ямал СПГ», а Фонду Шелкового пути принадлежит еще 9,9%.