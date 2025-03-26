СМИ: поставки венесуэльской нефти в Китай остановились из-за нового решения Трампа

Как отмечает мексиканский журнал La Jornada, указ Трампа застал операторов и переработчиков из Китая врасплох. Согласно документу, США со 2 апреля могут ввести пошлины в 25% на товары любой страны, которая импортирует венесуэльскую нефть, на усмотрение госсекретаря.
Китайские операторы и переработчики сообщили, что намерены подождать и посмотреть, вступит ли указ в силу и подаст ли Пекин сигнал о прекращении закупок.
В то же время некоторые источники, знакомые со сферой, подчеркнули, что ожидают продолжение торговли. По их словам, тарифные угрозы Трампа меняются часто.
Китай является крупнейшим импортером нефти из Венесуэлы. Страна ежедневно получает около 503 тысяч баррелей сырой нефти и топлива, или 55% венесуэльского экспорта, большая его часть после перевалки маркируется как малазийское.
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