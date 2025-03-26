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СМИ: поставки венесуэльской нефти в Китай остановились из-за нового решения Трампа

Продажи венесуэльской сырой нефти ее главному покупателю, Китаю, приостановились во вторник из-за указа президента США Дональда Трампа, угрожающего наложить пошлины на страны, которые торгуют с Каракасом.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечает мексиканский журнал La Jornada, указ Трампа застал операторов и переработчиков из Китая врасплох. Согласно документу, США со 2 апреля могут ввести пошлины в 25% на товары любой страны, которая импортирует венесуэльскую нефть, на усмотрение госсекретаря.

Китайские операторы и переработчики сообщили, что намерены подождать и посмотреть, вступит ли указ в силу и подаст ли Пекин сигнал о прекращении закупок.

В то же время некоторые источники, знакомые со сферой, подчеркнули, что ожидают продолжение торговли. По их словам, тарифные угрозы Трампа меняются часто.

Китай является крупнейшим импортером нефти из Венесуэлы. Страна ежедневно получает около 503 тысяч баррелей сырой нефти и топлива, или 55% венесуэльского экспорта, большая его часть после перевалки маркируется как малазийское.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».