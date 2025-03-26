СМИ: поставки венесуэльской нефти в Китай остановились из-за нового решения Трампа

Как отмечает мексиканский журнал La Jornada, указ Трампа застал операторов и переработчиков из Китая врасплох. Согласно документу, США со 2 апреля могут ввести пошлины в 25% на товары любой страны, которая импортирует венесуэльскую нефть, на усмотрение госсекретаря.