СМИ: крупнейшие сырьевые трейдеры допустили возвращение в Россию

«Если санкции будут смягчены таким образом, что мы сможем вернуться, то почему бы и нет? Это наша работа», — приводит издание слова Торнбьорна Торнквиста, главы международной энергетической группы Gunvor.
Марко Данарт, глава глобального сырьевого трейдера Mercuria Energy Trading, также отметил, что компания при отмене ограничений может вернуться в Россию. «Наша компания несколько более настороженно относится к санкциям, но если они будут сняты, то мы совершенно точно изучим, есть ли у нас возможность внести свой вклад и вернуться», — подчеркнул он.
При этом, добавляет Bloomberg, трейдеры усомнились, что санкции снимут в ближайшее время.
«Отмена санкций займет не год и не два. Поэтому в нашей компании не переживают о том, чтобы быть готовыми или готовиться к этому. Но очевидно, я могу ошибаться, и это может случиться быстрее, чем ожидается», — сказал агентству Рассел Харди, глава Vitol Group.
Такие комментарии, указывает издание, звучат от участников отраслевого саммита FT Commodities, который проходит