СМИ: крупнейшие сырьевые трейдеры допустили возвращение в Россию

«Отмена санкций займет не год и не два. Поэтому в нашей компании не переживают о том, чтобы быть готовыми или готовиться к этому. Но очевидно, я могу ошибаться, и это может случиться быстрее, чем ожидается», — сказал агентству Рассел Харди, глава Vitol Group.