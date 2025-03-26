Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: крупнейшие сырьевые трейдеры допустили возвращение в Россию

Крупнейшие мировые сырьевые и энергетические трейдинговые компании не исключили возможность возвращения на российский рынок после снятия санкций, передает агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Если санкции будут смягчены таким образом, что мы сможем вернуться, то почему бы и нет? Это наша работа», — приводит издание слова Торнбьорна Торнквиста, главы международной энергетической группы Gunvor.

Марко Данарт, глава глобального сырьевого трейдера Mercuria Energy Trading, также отметил, что компания при отмене ограничений может вернуться в Россию. «Наша компания несколько более настороженно относится к санкциям, но если они будут сняты, то мы совершенно точно изучим, есть ли у нас возможность внести свой вклад и вернуться», — подчеркнул он.

При этом, добавляет Bloomberg, трейдеры усомнились, что санкции снимут в ближайшее время.

«Отмена санкций займет не год и не два. Поэтому в нашей компании не переживают о том, чтобы быть готовыми или готовиться к этому. Но очевидно, я могу ошибаться, и это может случиться быстрее, чем ожидается», — сказал агентству Рассел Харди, глава Vitol Group.

Такие комментарии, указывает издание, звучат от участников отраслевого саммита FT Commodities, который проходит 24—26 марта в Швейцарии. Мероприятие проводится на фоне переговоров России и США в Эр-Рияде.