Самозанятых предупредили об усилении контроля налоговой

«Предложения Счетной палаты направлены на создание условий, при которых защищаются права большинства добросовестных самозанятых граждан, соблюдаются установленные правила, а законы работают на интересы общества и государства. Дело в том, что, по мнению аудиторов, пока еще не все самозанятые исполняют свои налоговые обязательства в полной мере. В связи с этим возможен более пристальный контроль со стороны ФНС. Усилия налоговиков будут сосредоточены по большей части на выявлении нелегальной занятости, подмене трудовых отношений, сокрытии доходов и некоторых других нюансах. Возможно, будут проводить контрольные закупки, сравнивать данные о доходах самозанятых и их заказчиков, запрашивать выписки о движении средств по счетам, пояснения по ним. Добросовестным налогоплательщикам нечего опасаться, возможные изменения системы контроля не страшны тем, кто соблюдает закон», — отметила Епифанова.