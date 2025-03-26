Самозанятых предупредили об усилении контроля налоговой

«Предложения Счетной палаты направлены на создание условий, при которых защищаются права большинства добросовестных самозанятых граждан, соблюдаются установленные правила, а законы работают на интересы общества и государства. Дело в том, что, по мнению аудиторов, пока еще не все самозанятые исполняют свои налоговые обязательства в полной мере. В связи с этим возможен более пристальный контроль со стороны ФНС. Усилия налоговиков будут сосредоточены по большей части на выявлении нелегальной занятости, подмене трудовых отношений, сокрытии доходов и некоторых других нюансах. Возможно, будут проводить контрольные закупки, сравнивать данные о доходах самозанятых и их заказчиков, запрашивать выписки о движении средств по счетам, пояснения по ним. Добросовестным налогоплательщикам нечего опасаться, возможные изменения системы контроля не страшны тем, кто соблюдает закон», — отметила Епифанова.
По ее мнению, самозанятым, как и прежде, нужно продолжать вести учет всех крупных доходов и расходов, хранить подтверждающие документы и вовремя платить налоги. Епифанова сказала, что удобнее всего оформлять чеки через приложение «Мой налог», срок их хранения по закону составляет не менее 5 лет. Также сенатор призвала избегать переводов крупных сумм между физлицами без объяснения цели — такие операции могут привлечь внимание налоговой. Епифанова рекомендовала помнить о лимите — 2,4 миллиона рублей в год являются «потолком» самозанятого. Если вы близки к такому доходу, сенатор посоветовала задуматься о переходе на другой налоговый режим, и здесь главное — не упустить момент.
«Замечу, что Счетная палата предлагает разрешить налоговикам отслеживать расчеты самозанятых, хотя уже сейчас налоговая может запрашивать информацию о транзакциях. Данное предложение представляется спорным, так как может подтолкнуть самозанятых к возврату в нелегальный сектор. При принятии подобных решений важно понимать, что чрезмерное давление может навредить и экономике, и социальной сфере», — заключила сенатор.
Счетная палата 14 марта 2025 года рекомендовала правительству изменить условия применения спецрежима для самозанятых. Планируется, что налоговая служба сможет отслеживать расчеты самозанятых.