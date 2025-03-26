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Мишустин напомнил об индексации социальных пенсий с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы более чем на 14,5%. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления с отчетом в Государственной Думе.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Премьер-министр подчеркнул, что одной из ключевых задач правительства остается обеспечение своевременной выплаты гражданам всех положенных средств.

«Российские семьи — это и люди старшего поколения, наши бабушки и дедушки, которые нуждаются в заботе. Уже с апреля свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. И мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства», — отметил Михаил Мишустин.

Глава кабмина также напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии были увеличены на 7,3% в рамках ежегодной индексации. Позже, по поручению президента, была проведена дополнительная корректировка пенсий с учетом уровня инфляции, составившего 9,5%.

«По этому показателю подняли военные пенсии, а также свыше 40 различных федеральных социальных пособий и выплат. Возобновили и индексацию страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров», — добавил премьер-министр.