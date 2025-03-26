Рост промпроизводства в РФ в 2024 году составил 4,6%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Рост промышленного производства в РФ по итогам 2024 года составил 4,6%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом кабмина в Госдуме. Во многом на рост повлияла динамика выпуска в обрабатывающем секторе.
«Наша промышленность уже не первый год демонстрирует хорошую динамику. По итогам 2024 года она прибавила 4,6%. Во многом благодаря обрабатывающему сектору, где выпуск увеличился на 8,5%», — сказал Мишустин.
Он также отметил вклад машиностроения — эта отрасль нарастила объемы выпуска высокотехнологичной продукции почти на 20%. Рост в металлургическом комплексе составил примерно 8%. Производство лекарственных средств и медицинских материалов выросло на 18%.
Мишустин также отметил хорошую динамику в химической промышленности, значительное увеличение показателей отгрузок компьютеров, электронных и оптических изделий.
Бизнес также активно участвует в укреплении потенциала российской промышленности, подчеркнул глава правительства: за последние пять лет предприниматели увеличили инвестиции в основной капитал в обрабатывающих отраслях на 40%. Существенный рост инвестиций отмечен в автопроме и радиоэлектронике.