Россияне выступили против выдачи микрозаймов по биометрии

Противников нововведения оказалось больше. Так, 55% опрошенных сообщили, что им не нравится идея использования биометрии в принципе. По мнению респондентов, утечка биометрических данных опаснее, чем кража паспортных сведений, ведь в отличие от документа, их невозможно заменить. Еще 11% участников опроса отметили, что мошенники наверняка смогут собрать биометрию жертв, взламывая аккаунты в соцсетях и используя в качестве материала аудиосообщения из переписок. Оставшиеся 6% респондентов признались, что уже привыкли к текущему набору действий для оформления займа онлайн и не хотят ничего усложнять.