РФ в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа

«Венгрия рассчитывает на продолжение энергетического сотрудничества с Россией и ценит его результаты — стабильные поставки нефти и газа, которые обеспечивают энергетическую безопасность нашей страны. Мы приветствуем продолжающуюся реализацию проекта по строительству АЭС “Пакш-2” и нацелены на диалог по решению вопросов, связанных с финансированием проекта в условиях внешних ограничений», — заявил Сийярто.