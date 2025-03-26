РФ в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа

Александр Новак, заместитель председателя правительства России, провел переговоры с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам укрепления двустороннего сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах, а также условиям поставок российских энергоносителей в Венгрию.
В 2024 году через южную ветку нефтепровода «Дружба» в Венгрию было поставлено 4,78 млн тонн нефти, а в первые два месяца 2025 года — еще 956 тыс. тонн.
Александр Новак подчеркнул неизменную приверженность России обеспечению стабильных и предсказуемых поставок энергоносителей для венгерских партнеров. «Россия готова предпринять все необходимые меры для гарантирования бесперебойности поставок», — отметил он.
Петер Сийярто, в свою очередь, подтвердил заинтересованность Венгрии в развитии сотрудничества с российскими коллегами.
«Венгрия рассчитывает на продолжение энергетического сотрудничества с Россией и ценит его результаты — стабильные поставки нефти и газа, которые обеспечивают энергетическую безопасность нашей страны. Мы приветствуем продолжающуюся реализацию проекта по строительству АЭС “Пакш-2” и нацелены на диалог по решению вопросов, связанных с финансированием проекта в условиях внешних ограничений», — заявил Сийярто.
Стороны выразили взаимный интерес в дальнейшем развитии совместных проектов, подчеркнув важность двустороннего взаимодействия для обеспечения энергетической стабильности в регионе.
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