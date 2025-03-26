РФ обсудила с КНР возможность расчетов в национальных валютах

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Участники встречи делегации российского парламента и руководства Всекитайского собрания народных представителей обсудили вопрос использования национальных валют в двухсторонней торговле, а также механизмы привлечения взаимных инвестиций, признание в Китае российских аудиторских заключений и оценок рейтинговых агентств. Об этом сообщил ТАСС координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом КНР, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция «КПРФ»).
«Подробно остановились на вопросе использования национальных валют в двухсторонней торговле. Создание общей инфраструктуры для проведения внутренних и трансграничных платежей в национальных валютах с присоединением к ней стран — членов БРИКС еще больше повысит удобство и простоту расчетов, снизит транзакционные издержки, придаст мощный импульс развитию взаимовыгодных торгово-экономических отношений», — отметил он.
Также, по словам Гаврилова, в ходе встречи парламентарии обеих стран рассмотрели механизмы привлечения взаимных инвестиций и активизацию сотрудничества на финансовых рынках, «перспективы создания междепозитарного моста» и выпуска панда-бондов (облигаций иностранных эмитентов, номинированных в китайских юанях и размещенных на внутреннем рынке Китая), возможность признания в Китае российских аудиторских заключений и оценок рейтинговых агентств". В фокусе внимания оказались также вопросы развития наукоемких отраслей промышленности, таких как авиа- и судостроение, перевозок грузов железнодорожным транспортом, в том числе за счет повышения пропускных возможностей пограничных переходов и наращивания транзитных контейнерных перевозок, включая рост отправлений рефрижераторными контейнерами. По мнению российской стороны, этому будет способствовать усиление сотрудничества в рамках транспортных коридоров Восток — Запад и Север — Юг.
Гаврилов представил китайским коллегам наиболее значимые законодательные меры, которые помогли России сохранить устойчивость предприятий в условиях санкционной войны. По его словам, важную роль в обеспечении финансовой стабильности сыграли своевременный запрет на вывоз капитала и введение спецсчетов типа «С» для расчетов с кредиторами из недружественных стран. В перечень первоочередных мер по стабилизации ситуации на фондовом рынке вошли также запрет на обращение российских депозитарных расписок и принудительный перевод учета прав на отечественные ценные бумаги в российскую юрисдикцию, сказал он.
Опыт Китая по привлечению капитала в СЭЗ был полезен.
«Законодательные усилия были направлены также на ускорение процессов деофшоризации экономики, упрощение порядка возврата российского капитала из недружественных стран и восстановление контроля за стратегическими предприятиями. В этой части российским законодателям оказался очень полезен китайский опыт привлечения капитала в свободные экономические зоны», — сказал депутат.
Парламентарий проинформировал китайских коллег о планах создания в России единой цифровой платформы по управлению публичным имуществом, которая консолидирует данные и порядок использования всех госактивов, и выступил за более активный диалог между профильными ведомствами двух стран, учитывая большой опыт Китая в вопросах государственного управления. На встрече прозвучали заявления о планах повысить инвестиционную привлекательность госкомпаний за счет установления дополнительных требований к раскрытию информации об их деятельности, а также стимулировании развития фондового рынка путем перевода непубличных госкомпаний в публичные, сообщил Гаврилов.