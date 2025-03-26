РФ обсудила с КНР возможность расчетов в национальных валютах

Также, по словам Гаврилова, в ходе встречи парламентарии обеих стран рассмотрели механизмы привлечения взаимных инвестиций и активизацию сотрудничества на финансовых рынках, «перспективы создания междепозитарного моста» и выпуска панда-бондов (облигаций иностранных эмитентов, номинированных в китайских юанях и размещенных на внутреннем рынке Китая), возможность признания в Китае российских аудиторских заключений и оценок рейтинговых агентств". В фокусе внимания оказались также вопросы развития наукоемких отраслей промышленности, таких как авиа- и судостроение, перевозок грузов железнодорожным транспортом, в том числе за счет повышения пропускных возможностей пограничных переходов и наращивания транзитных контейнерных перевозок, включая рост отправлений рефрижераторными контейнерами. По мнению российской стороны, этому будет способствовать усиление сотрудничества в рамках транспортных коридоров Восток — Запад и Север — Юг.