Путин отменил временное управление в отношении российской дочки Ariston

Компания «Аристон термо Русь» зарегистрирована в Ленинградской области, ее основной вид деятельности — производство бытовых электрических приборов. Согласно отчетности компании по РСБУ, ее выручка в 2023 году выросла на 5% и составила 9,436 млрд рублей, чистая прибыль снизилась в 12,1 раза — до 33,029 млн рублей.