Правительство и ЦБ продолжают работать над снижением инфляции

«В координации с Банком России работаем над укреплением макроэкономической стабильности, над снижением инфляции, обеспечением устойчивости к внешним шокам, а также — повышением производительности труда, преодолением дефицита кадров. Все такие действия необходимы для постепенного возвращения инфляции к умеренным значениям, как поручил президент», — подчеркнул Мишустин.