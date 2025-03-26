Правительство и ЦБ продолжают работать над снижением инфляции

«В координации с Банком России работаем над укреплением макроэкономической стабильности, над снижением инфляции, обеспечением устойчивости к внешним шокам, а также — повышением производительности труда, преодолением дефицита кадров. Все такие действия необходимы для постепенного возвращения инфляции к умеренным значениям, как поручил президент», — подчеркнул Мишустин.
Глава правительства также обозначил, что в 2024 году страна продолжала сталкиваться с усиливающимся внешним давлением. В этих условиях, по его словам, властям удалось выработать эффективные решения для преодоления серьезных вызовов.
«В условиях нарастающего внешнего давления мы вместе с вами, уважаемые депутаты, под руководством президента принимали все меры, чтобы преодолеть крайне серьезные вызовы», — заявил премьер, выразив благодарность членам правительства и парламентариям за совместную и продуктивную работу.
Мишустин отметил, что главным приоритетом остается развитие страны и поддержка ее граждан, бизнеса и регионов. «Целью правительства было помочь гражданам, регионам, бизнесу и обеспечить динамичное развитие России. Совместная слаженная работа позволила решить целый ряд системных задач, которые были поставлены главой государства», — резюмировал он.