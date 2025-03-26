Поставки просекко в США заморозили из-за угрозы американских пошлин

В середине марта президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на все вина, шампанские и другие алкогольные напитки из Европы в размере 200%, если ЕС не пересмотрит свое решение по пошлинам на бурбон. «Европейский союз — одна из самых враждебных и злоупотребляющих налогами и тарифами организаций в мире, которая была создана лишь для того, чтобы получать выгоду от США, — только что ввел противную пошлину в размере 50% на виски. Если пошлина не будет отменена немедленно, США вскоре введут 200-процентную на все вина, шампанские и алкогольные напитки из Франции и других стран — членов ЕС. Это будет хорошо для винного и шампанского бизнеса в США», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В ответ ЕС отложил введение пошлин на американский виски до середины апреля.