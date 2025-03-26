Поставки просекко в США заморозили из-за угрозы американских пошлин

По данным издания, главы трех консорциумов зоны Просекко — Prosecco DOC, Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG и Asolo Prosecco DOCG — обратились к министру сельского хозяйства Франческо Лоллобриджиде с просьбой помочь в решении сложившейся ситуации. По словам представителей аппелласьонов, «на карту поставлено около 135 миллионов бутылок игристого».
«Наша производственная система, — говорится в документе, — уже несколько дней находится в состоянии приостановки поставок на американский рынок. Решение о замораживании заказов было обусловлено неопределенностью, которую мы испытываем сегодня. Пошлины на наши вина, которые доставляются в США в течение нескольких недель, могут быть повышены до 200%. В итоге поставки могут быть остановлены на пути из Италии в Америку, прямо на воде. Это может поставить в кризисное положение импортеров, не говоря об очень серьезных последствиях для компаний-отправителей», — сказано в адресованном министру обращении.
В доказательство своих слов письмо было дополнено цифрами. Так, Prosecco DOC экспортирует в США около 130 миллионов бутылок, что составляет около 23% от экспорта всего итальянского вина, Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG экспортирует более 3,5 миллионов бутылок в высоком ценовом диапазоне, а Asolo Prosecco DOCG экспортирует именно в США около 75% всей своей продукции — для этого аппелласьона американский рынок считается приоритетным. «Потеря такого рынка, — подчеркивают авторы письма, — повлечет за собой необходимость поиска альтернативных стран для размещения продукции. В случае чрезвычайной ситуации это приведет к сильному падению стоимости вина, что повлечет за собой последствия для наших компаний как в экономическом, так и в социальном плане». Письмо стало не первой просьбой от итальянских виноделов и последовало за такими же просьбами поспособствовать в решении проблемы пошлин от консорциумов Chianti DOCG и Nobile di Montepulciano DOCG.
В середине марта президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на все вина, шампанские и другие алкогольные напитки из Европы в размере 200%, если ЕС не пересмотрит свое решение по пошлинам на бурбон. «Европейский союз — одна из самых враждебных и злоупотребляющих налогами и тарифами организаций в мире, которая была создана лишь для того, чтобы получать выгоду от США, — только что ввел противную пошлину в размере 50% на виски. Если пошлина не будет отменена немедленно, США вскоре введут 200-процентную на все вина, шампанские и алкогольные напитки из Франции и других стран — членов ЕС. Это будет хорошо для винного и шампанского бизнеса в США», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В ответ ЕС отложил введение пошлин на американский виски до середины апреля.