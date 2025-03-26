Отбор газа из ПХГ Европы вновь превысил закачку в них

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года и продлился 144 дня. За это время страны ЕС отобрали из хранилищ более 73 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составил более 68 млрд куб. м. Суммарный отбор газа из ПХГ на конец периода отопления оказался на 25% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.