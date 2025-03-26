Отбор газа из ПХГ Европы вновь превысил закачку в них

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы вновь превысил закачку в них, задерживая начало периода заполнения ПХГ к следующему отопительному сезону, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Темпы отбора хоть и замедлились, но более чем на треть превышают показатели 2024 года.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 24 марта, по данным GIE, составил 201 млн куб. м. Закачка упала до 82 млн куб. м. На фоне высоких темпов расхода газовых запасов в отопительном сезоне, общий объем топлива в ПХГ является лишь шестым максимальным для марта за все время наблюдений — 37,5 млрд куб. м газа.
Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 21 марта. Сейчас они заполнены на 33,91% (на 11,35 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет).
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года и продлился 144 дня. За это время страны ЕС отобрали из хранилищ более 73 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составил более 68 млрд куб. м. Суммарный отбор газа из ПХГ на конец периода отопления оказался на 25% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.
Первая половина недели в Европе оказывается гораздо теплее предыдущей, но к выходным может произойти небольшое похолодание. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале в среднем составила 13%, а в марте — 16%. Средняя цена закупки газа в Европе в феврале составила около $542 за 1 тыс. куб. м, а в марте — около $470.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в марте идут рекордными темпами для этого месяца. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 55% от максимума.