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Банк России повысил официальный курс доллара на четверг

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 27 марта 2025 года.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

Курс доллара регулятор повысил с 84,1930 рубля до 84,2065 рубля.

Курс евро регулятор понизил с 92,3409 рубля до 92,0029 рубля.

Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня с 11,5572 рубля до 11,5225 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 зода вел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекоменодацией.