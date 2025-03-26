Новостройки в российских городах-миллионниках подорожали в марте на 0,6%

«Медианная стоимость метра в новостройках сократилась за последний месяц в Санкт-Петербурге (-4,7%, до 263 тысяч рублей), Краснодаре (-3%, до 145 тысяч рублей) и Ростове-на-Дону (-1,3%, до 140 тысяч рублей). В Перми (-0,3%, до 156 тысяч рублей) и Нижнем Новгороде (-0,1%, до 185 тысяч рублей) сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией», — говорится в сообщении компании.