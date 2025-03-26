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Новостройки в российских городах-миллионниках подорожали в марте на 0,6%

МОСКВА, 26 мар — РИА Недвижимость. Первичное жилье в российских городах-миллионниках подорожало в среднем за неполный март на 0,6% — до 181 тысячи рублей за квадратный метр, сообщила пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость».

Источник: РИА "Новости"

Рост цен на новостройки в сравнении с февральскими значениями зафиксирован аналитиками в 11 из 16 крупнейших городов России.

«Медианная стоимость метра в новостройках сократилась за последний месяц в Санкт-Петербурге (-4,7%, до 263 тысяч рублей), Краснодаре (-3%, до 145 тысяч рублей) и Ростове-на-Дону (-1,3%, до 140 тысяч рублей). В Перми (-0,3%, до 156 тысяч рублей) и Нижнем Новгороде (-0,1%, до 185 тысяч рублей) сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией», — говорится в сообщении компании.

По данным сервиса, сильнее всего первичка в марте подорожала в Челябинске (+6,5%, до 167 тысяч рублей за квадратный метр), Москве (+2,4%, до 403 тысяч рублей), Красноярске (+2,2%, до 146 тысяч рублей), Омске (+2,2, до 155 тысяч рублей) и Волгограде (+2,1, до 146 тысяч рублей).

В Воронеже, Самаре, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе цены на первичное жилье за неполный месяц выросли в диапазоне от 0,6 до 1,5%, указывается в сообщении «Яндекс Недвижимости».