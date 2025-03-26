Новак: спрос на нефть в 2025 году может вырасти на 1−1,5 млн баррелей в сутки

«Мы рассчитываем, что в этом году спрос увеличится от 1 до 1,5 млн б/с. Как вы знаете, были приняты решения странами ОПЕК+ в рамках добровольных сокращений, которые два года соблюдались, сейчас расширить в течение полутора лет частичное восстановление, чтобы позволить сбалансировано, постепенно насыщать рынок энергетическими ресурсами по мере спроса», — сказал он.