Новак: спрос на нефть в 2025 году может вырасти на 1−1,5 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Прирост спроса на нефть в мире в 2025 году может составить 1−1,5 млн б/с. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«Мы рассчитываем, что в этом году спрос увеличится от 1 до 1,5 млн б/с. Как вы знаете, были приняты решения странами ОПЕК+ в рамках добровольных сокращений, которые два года соблюдались, сейчас расширить в течение полутора лет частичное восстановление, чтобы позволить сбалансировано, постепенно насыщать рынок энергетическими ресурсами по мере спроса», — сказал он.
Новак отметил, что на увеличение спроса на нефть влияет и экономическая активность таких крупных стран-потребителей, как Китай, Индия и США.
Вице-премьер добавил, что темпы роста потребления энергоносителей ежегодно растут и будут более востребованы в связи с ростом мировой экономики.
Новак также полагает, что исходя из баланса спроса и предложения, сейчас ситуация на мировом нефтяном рынке стабильна. После зимнего периода восстанавливается спрос на нефть, заявил он в интервью телеканалу «Россия-24».