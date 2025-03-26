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Мишустин: в РФ порядка 1 млн частных домов подключили к газу

В 2024 году социальную газификацию расширили и на садоводческие товарищества, напомнил премьер-министр.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Около 1 млн частных домов в РФ подключили к газу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Для удобства граждан продолжаем и социальную газификацию. В 2024 году она была расширена и на садоводческие товарищества. И за все время подключили около 1 млн частных домов», — сказал Мишустин.

Программа по социальной газификации действует на всей территории страны в период с 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Единственное условие для включения населенного пункта в программу — наличие действующего на его территории распределительного газопровода.