Мишустин: темпы роста российской экономики превысили среднемировые

Глава правительства в среду, 26 марта, выступил в Госдуме с ежегодным отчетом.
«Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, превышающими среднемировые», — отметил он.
Как пояснил Мишустин, Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1%.
«Это в разы больше, чем в среднем у развитых стран. За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в шесть раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается», — отметил премьер.
Кроме того, подчеркнул председатель правительства, российский ВВП по итогам 2024 года вырос до 200 трлн рублей.
«Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 практически вдвое», — пояснил он.
Локомотивом роста, сказал Мишустин, стал потребительский и инвестиционный внутренний спрос — вложения в основной капитал прибавили за год почти 7,5%. По его словам, такой успех — заслуга российских компаний.
Говоря о бюджете России, глава правительства подчеркнул, что доходы в прошлом году выросли на 26%.
«Это помогло выполнить социальные обязательства, содействовать запуску новых перспективных проектов и реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности», — указал Мишустин.
Кроме того, премьер-министр отметил точное выполнение властью поручений президента России Владимира Путина, скоординированную работу правительства и ЦБ, усилия парламентариев.
«И активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного, научного и делового сообществ», — добавил он.