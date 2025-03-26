Мишустин: РФ помогает своим компаниям выходить на мировой рынок

Мишустин добавил, что в прошлом году вступило в силу Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ. В результате этих и других мер российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам 2024 года, а его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет.