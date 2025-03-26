Мишустин: РФ помогает своим компаниям выходить на мировой рынок

«Мы существенно обновили правовую базу, регулирующую операции с дружественными странами. Подписано свыше 10 международных соглашений. Предоставили инструменты поддержки нашим компаниям, желающим поставлять свои товары и услуги за рубеж. Помогали им осваивать новые рынки и направления, в том числе благодаря усилиям Российского экспортного центра», — перечислил он.
Власти РФ снимают и торговые барьеры. «Начиная с 2020 года для российских экспортеров было устранено или существенно либерализовано свыше 170 ограничительных мер, — пояснил премьер. — Эффект от всех этих решений по самым скромным подсчетам оценивается в 550 млрд рублей».
Мишустин добавил, что в прошлом году вступило в силу Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ. В результате этих и других мер российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам 2024 года, а его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет.
«Дальнейшему расширению внешнеэкономических связей послужит выполнение Соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС, подписанного лидерами в декабре прошлого года. Оно открыто для партнеров, которые не являются членами нашего объединения, и призвано обеспечить бесшовный транзит по всей территории Союза и в дружественных государствах, сократить логистические издержки для бизнеса», — подытожил глава российского кабмина.