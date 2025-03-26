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Мишустин: РФ помогает своим компаниям выходить на мировой рынок

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия внедряет различные меры поддержки, чтобы отечественным компаниям было проще выйти на международный рынок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.

Источник: РИА "Новости"

«Мы существенно обновили правовую базу, регулирующую операции с дружественными странами. Подписано свыше 10 международных соглашений. Предоставили инструменты поддержки нашим компаниям, желающим поставлять свои товары и услуги за рубеж. Помогали им осваивать новые рынки и направления, в том числе благодаря усилиям Российского экспортного центра», — перечислил он.

Власти РФ снимают и торговые барьеры. «Начиная с 2020 года для российских экспортеров было устранено или существенно либерализовано свыше 170 ограничительных мер, — пояснил премьер. — Эффект от всех этих решений по самым скромным подсчетам оценивается в 550 млрд рублей».

Мишустин добавил, что в прошлом году вступило в силу Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ. В результате этих и других мер российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам 2024 года, а его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет.

«Дальнейшему расширению внешнеэкономических связей послужит выполнение Соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС, подписанного лидерами в декабре прошлого года. Оно открыто для партнеров, которые не являются членами нашего объединения, и призвано обеспечить бесшовный транзит по всей территории Союза и в дружественных государствах, сократить логистические издержки для бизнеса», — подытожил глава российского кабмина.