Мишустин заявил о выполнении всех завершившихся в 2024 году нацпроектов

«Правительством была сформирована эффективная система управления национальными проектами, которая дала возможность контролировать их в режиме онлайн. Как результат — завершившиеся нацпроекты выполнены», — сообщил Михаил Мишустин в ходе своего выступления.
Глава правительства подчеркнул, что национальные проекты остаются одним из главных инструментов для реализации социально-экономических задач. Особое внимание уделяется улучшению качества жизни россиян.
«В первую очередь они направлены на то, чтобы у людей появилось все необходимое для комфортной жизни», — отметил он.
По словам премьера, благодаря нацпроектам в регионах страны были построены современные школы, обновлены дороги, усовершенствована городская инфраструктура. В сельских районах появились новые больницы, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Также в рамках инициатив создаются новые предприятия и развивается сфера услуг.
Продвижение науки и внедрение технологий во все сферы экономики также стало одной из ключевых целей национальных проектов. «Нацпроекты — это и продвижение науки, обеспечение разработок и внедрение технологий во все отрасли экономики. Во многом этого удалось добиться с учетом обратной связи от граждан. На основе их мнения оперативно корректировали или дополняли уже принятые меры», — добавил Мишустин.
Премьер-министр акцентировал внимание на усилиях правительства по развитию индустрий высокого передела, что, как он отметил, позитивно сказалось на экономической динамике страны.
Мишустин также отметил связь этой политики с улучшением основ макроэкономической ситуации и диверсификацией экономики.
«Наша экономика постепенно становится все более технологичной и диверсифицированной, что благоприятно влияет на макроэкономические условия и бюджетную устойчивость, создает базу для решения долгосрочных задач», — заключил премьер.
Кроме того, премьер связал заметный рост ВВП России с активной государственной поддержкой высокотехнологичных отраслей, что, по его словам, становится ключевым фактором обеспечения устойчивого экономического развития страны.