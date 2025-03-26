Мишустин заявил о выполнении всех завершившихся в 2024 году нацпроектов

Продвижение науки и внедрение технологий во все сферы экономики также стало одной из ключевых целей национальных проектов. «Нацпроекты — это и продвижение науки, обеспечение разработок и внедрение технологий во все отрасли экономики. Во многом этого удалось добиться с учетом обратной связи от граждан. На основе их мнения оперативно корректировали или дополняли уже принятые меры», — добавил Мишустин.