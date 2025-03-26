Массовый сбой произошел в работе российских банков и платежных систем

Отмечается, что пользователи не могут совершить перевод и сложности с пополнением баланса.
Кроме того, Сбербанк сообщал о сбое в работе СБП. Это произошло по техническим причинам, приводил сообщение банка ТАСС.
По данным Downdetector, количество сообщений о сбое в работе СБП за час превысило 7 тысяч. Более сотни жалоб за час поступало на работу Яндекс Пэй, более 200 — на Т-Банк, Альфа-Банк, Ozon Банк. Число жалоб на Банк ВТБ за час достигло 388.
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