Массовый сбой произошел в работе российских банков и платежных систем

По данным Downdetector, количество сообщений о сбое в работе СБП за час превысило 7 тысяч. Более сотни жалоб за час поступало на работу Яндекс Пэй, более 200 — на Т-Банк, Альфа-Банк, Ozon Банк. Число жалоб на Банк ВТБ за час достигло 388.