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Массовый сбой произошел в работе российских банков и платежных систем

В работе Системы быстрых платежей, «Яндекс Пэй», ВТБ, Альфа-банка, Озон банка и других произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Отмечается, что пользователи не могут совершить перевод и сложности с пополнением баланса.

Кроме того, Сбербанк сообщал о сбое в работе СБП. Это произошло по техническим причинам, приводил сообщение банка ТАСС.

По данным Downdetector, количество сообщений о сбое в работе СБП за час превысило 7 тысяч. Более сотни жалоб за час поступало на работу Яндекс Пэй, более 200 — на Т-Банк, Альфа-Банк, Ozon Банк. Число жалоб на Банк ВТБ за час достигло 388.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».