«Лукойл» подвергся хакерской атаке

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору (РКН), фиксирует хакерскую атаку на «Лукойл». Критическая инфраструктура компании не затронута, сообщили в пресс-службе РКН.
«26 марта с 07:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует хакерскую атаку на компанию “Лукойл”. Критическая инфраструктура компании не затронута», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сейчас ведутся работы по устранению последствий атаки.