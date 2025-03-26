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«Лукойл» подвергся хакерской атаке

Критическая инфраструктура компании не затронута, отметили в пресс-службе Роскомнадзора.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору (РКН), фиксирует хакерскую атаку на «Лукойл». Критическая инфраструктура компании не затронута, сообщили в пресс-службе РКН.

«26 марта с 07:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует хакерскую атаку на компанию “Лукойл”. Критическая инфраструктура компании не затронута», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас ведутся работы по устранению последствий атаки.