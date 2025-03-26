ЦБ запустит пилотный рейтинг акций со «звездочками»

«Идея в том, что рейтинговые агентства выступят своего рода провайдерами независимых оценок справедливой стоимости эмитента. Она будет определяться на основе как финансовых, так и нефинансовых метрик», — заявила она.
Согласно озвученной информации, новая система будет включать присвоение акциям так называемых «звездочек», а сами рейтинги сопровождаются углубленной аналитикой. Такой подход, по мнению регулятора, предоставит инвесторам более высокий уровень прозрачности и профессионального анализа, необходимый для принятия инвестиционных решений.
«Рейтинговые агентства приступили к разработке методологий новой категории рейтингов. На их базе мы предполагаем пилотировать проект», — отметила Абашеева.
По ее словам, как минимум два рейтинговых агентства уже представили свои методологии эмитентам и профессиональным аналитикам. Основой оценки станет модельная справедливая стоимость эмитента, однако будут дополнительно учитываться нефинансовые аспекты, такие как качество корпоративного управления, защита интересов инвесторов и чувствительность представляемой компанией информации к международным санкциям.
Центральный банк на первом этапе реализации проекта не намерен вводить жесткие требования к предлагаемым методологиям. Однако, как отмечают в регуляторе, один эмитент сможет получить несколько рейтингов от различных агентств, что, в случае значительного расхождения оценок, может потребовать от Центрального банка введения минимальных требований к аналитической деятельности рейтинговых агентств.
Регулятор также подчеркивает необходимость регулярного обновления рейтингов, предполагая, что они будут пересматриваться примерно раз в полгода, с привязкой к публикации отчетности по МСФО.
Нововведение, по сути, станет российским аналогом рейтинговой системы Morningstar, которая уже успешно применяется на рынках США, Европы и Азии, пояснила Абашеева. При этом ЦБ рассматривает возможность сделать наличие рейтингов обязательным для эмитентов, которые не раскрывают информацию из-за санкционных рисков. «Важно, чтобы рейтинг опосредованно рассказывал о компании, что она сама не может о себе рассказать из-за санкционных проблем. Но это произойдет точно не на старте, а когда мы поймем, что продукт стал рабочим», — уточнила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».