ЦБ запустит пилотный рейтинг акций со «звездочками»

Нововведение, по сути, станет российским аналогом рейтинговой системы Morningstar, которая уже успешно применяется на рынках США, Европы и Азии, пояснила Абашеева. При этом ЦБ рассматривает возможность сделать наличие рейтингов обязательным для эмитентов, которые не раскрывают информацию из-за санкционных рисков. «Важно, чтобы рейтинг опосредованно рассказывал о компании, что она сама не может о себе рассказать из-за санкционных проблем. Но это произойдет точно не на старте, а когда мы поймем, что продукт стал рабочим», — уточнила она.