Le Figaro: торговая политика Трампа застала врасплох французские компании

10 февраля Трамп распорядился ввести пошлины на весь импорт стали и алюминия в США в размере 25%, решение вступило в силу 12 марта. На следующий день после этого хозяин Белого дома сообщил, что Вашингтон может ввести пошлины в размере 200% на поставки из стран Евросоюза алкогольных напитков, включая вина, если сообщество не отменит тарифы на американский виски. ЕС объявил о вводе таких торговых ограничений в качестве ответа на американские пошлины на алюминий и сталь из Европы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что меры будут вводиться в два этапа с 1 апреля и полностью вступят в силу 13 апреля.