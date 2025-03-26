Le Figaro: торговая политика Трампа застала врасплох французские компании

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Французские предприниматели не ожидали, что президент США Дональд Трамп захочет ввести пошлины на товары из Европы, поэтому вынуждены проводить реструктуризацию и пересматривать стратегию развития. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
Сначала победа Трампа на выборах в США вызвала у французского бизнеса энтузиазм, отмечает издание. Все крупные компании собирались уделять приоритетное внимание американскому рынку, потому что надеялись на снижение налогов и ослабление государственного регулирования. Как пишет газета, бизнесмены не ожидали, что президент выполнит свои предвыборные угрозы и спустя всего два месяца после вступления в должность предложит ввести или введет таможенные пошлины на товары основных торговых партнеров США: Мексики, Канады и Европы.
«Мы ошиблись», — признал в разговоре с Le Figaro французский бизнесмен. По словам президента компании France Industrie Александра Собо, множество громких и противоречивых заявлений Трампа «усиливают неопределенность», что «всегда плохо сказывается на бизнесе». Инвестиционный банкир из Парижа в беседе с газетой подчеркнул: «Это полный ужас, все плывут по течению. В таких условиях становится невозможно управлять компанией».
Некоторые французские предприятия уже начали ощущать последствия новой торговой политики Вашингтона: их экономические показатели снижаются из-за плохих результатов на американском рынке, пишет издание. Согласно оценке руководителей бизнеса, поведение Трампа способствует замедлению экономики США, которое может распространиться на весь мир.
Чтобы минимизировать риски, компании отказываются от инвестиций в США и предпочитают выжидать, заявили Le Figaro представители финансовых организаций. Предприятия вынуждены сокращать расходы и готовиться к реструктуризации. Как объяснил изданию один инвестиционный банкир, в такой ситуации «европейские компании возвращаются в Европу за рефинансированием».
10 февраля Трамп распорядился ввести пошлины на весь импорт стали и алюминия в США в размере 25%, решение вступило в силу 12 марта. На следующий день после этого хозяин Белого дома сообщил, что Вашингтон может ввести пошлины в размере 200% на поставки из стран Евросоюза алкогольных напитков, включая вина, если сообщество не отменит тарифы на американский виски. ЕС объявил о вводе таких торговых ограничений в качестве ответа на американские пошлины на алюминий и сталь из Европы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что меры будут вводиться в два этапа с 1 апреля и полностью вступят в силу 13 апреля.