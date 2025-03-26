Курс рубля с 1 апреля 2025 года: прогноз эксперта

Текущие уровни доллара и евро с целью их покупки должны быть интересны тем, кто собирается отправится этим летом на отдых за рубежом. С тех значений, которые мы наблюдаем сейчас — около 84 рублей за доллар — американская валюта имеет больше потенциал для роста, чем для снижения, заключил Потавин.