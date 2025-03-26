Курс рубля с 1 апреля 2025 года: прогноз эксперта

«Значительное укрепление курса рубля, которое мы видели в феврале и в марте во многом стало следствием целого ряда внутренних факторов. Ключевым из них, как мы полагаем, были ожидания урегулирования украинского конфликта с последующим снятием санкций с РФ, что привлекло в Россию спекулятивный иностранный капитал, который сейчас спешит заработать на высокой реальной ставке (доходность на долговом рынке минус уровень инфляции)», — отметил он.
В апреле на рынок будет влиять ожидание известий по политиков, однако, даже в случае прогресса на мирных переговорах, не стоит рассчитывать на быстрое снятие внешних санкций с России. «На наш взгляд, отмена санкций, на которую все так надеются, не приведет к серьезным изменениям в экономике РФ», — отметил Потавин.
Продавать нефть РФ больше не может (связывают квоты ОПЕК), а мировые цены на ее могут среагировать снижением на снятие с России санкций, что отчасти нивелирует сокращение дисконта нефти Urals относительно Brent.
В большой приток внешнего спекулятивного капитала в Россию аналитик не очень верит: для этого нужно полноценное возобновление биржевых операций с долларом и евро и восстановление работы SWIFT.
«При этом позитивное развитие событий в геополитике может привести к обратному эффекту: усилится отток капитала из России, который ждал таких послаблений, при этом объемы закупки импорта в Россию возрастут. Как в этой ситуации поведет себя рубль — большой вопрос. В любом случае позитивный сценарий — это не перспектива ближайшего месяца», — считает специалист.
Если в апреле ЦБ РФ запустит процесс снижения ключевой ставки, то на курс рубля это также может повлиять. Поэтому в апреле мы ждем, что доллар будет торговаться в диапазоне 82−88 руб., курс евро останется в районе 90−96 руб., а юань вероятно будет находится возле 11,3−12,0 руб.
Текущие уровни доллара и евро с целью их покупки должны быть интересны тем, кто собирается отправится этим летом на отдых за рубежом. С тех значений, которые мы наблюдаем сейчас — около 84 рублей за доллар — американская валюта имеет больше потенциал для роста, чем для снижения, заключил Потавин.
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