Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост индекса Мосбиржи на 1,12%, до 3 200,02 пункта, индекса РТС на 1,12%, до 1 197,34 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
К 10:04 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 3 193,92 пункта (+0,93%), индекс РТС рос до 1 195,06 пункта (+0,93%).
Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 3,8 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,451 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.
К 10:05 мск юань замедлил снижение и находился на отметке в 11,467 рубля (-2,2 копейки).