Глава ассоциации выступил за обнуление НДПИ на титан, цирконий и редкоземы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для титана, циркония и редкоземельных металлов (РЗМ) должна быть обнулена, чтобы была возможность создать в России собственную сырьевую базу по этим видам полезных ископаемых и снизить издержки производителей. Такое мнение высказал ТАСС председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов.
«Редкоземельщики страны вынуждены собирать лоскутное одеяло из мер господдержки. Если бы была одна внятная мера, которая бы покрывала все издержки недропользователей, было бы, конечно же, гораздо удобнее», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, есть ли необходимость в обнулении НДПИ на ряд редких и редкоземельных металлов.
Димухамедов отметил, что, например, титан и цирконий не подпадали под льготное налогообложение, что привело к проблеме отсутствия добычи исходных руд для производства этих видов сырья. «Сегодня неприятность заключается в том, что именно титан и цирконий стали такими характерными металлами, когда у нас есть свое собственное производство всех переделов, начиная от выпуска металлического титана. А вот сырьевого, рудного передела нет», — пояснил глава ассоциации.
По мнению Димухамедова, обнуление НДПИ для титана, циркония и редкоземельных металлов на 15 лет выглядит целесообразно, поскольку это оптимальный срок для окупаемости предприятий по производству этих видов сырья.
«Поддержка в виде одного-двух лет принципиально не поможет предприятиям, 15 лет — это срок на возврат инвестиций, которые берутся на строительство таких предприятий, — подчеркнул он. — Если мы говорим о создании и развитии отечественных потребителей РЗМ, они тоже в течение одного-двух лет не рождаются в виде действующих крупнотоннажных производителей. Лаг в 10−15 лет нужен для того, чтобы еще и потребление в стране встало крепко на ноги».
Глава ассоциации также добавил, что производители редких и редкоземельных металлов могут в достаточно краткие сроки представить обоснование для получения необходимых отрасли налоговых льгот. По его словам, у всех проектов уже есть свои финансово-экономические модели.
О предложении по обнулению НДПИ для редких и редкоземельных металлов.
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с предложением на 15 лет обнулить ставку НДПИ для руд всех редких металлов, включая титан, вольфрам и цирконий.
При этом замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что министерство изучит возможность обнуления НДПИ для этих видов ресурсов, но ждет финансово-экономического обоснование принятия этого решения.