Глава ассоциации выступил за обнуление НДПИ на титан, цирконий и редкоземы

«Поддержка в виде одного-двух лет принципиально не поможет предприятиям, 15 лет — это срок на возврат инвестиций, которые берутся на строительство таких предприятий, — подчеркнул он. — Если мы говорим о создании и развитии отечественных потребителей РЗМ, они тоже в течение одного-двух лет не рождаются в виде действующих крупнотоннажных производителей. Лаг в 10−15 лет нужен для того, чтобы еще и потребление в стране встало крепко на ноги».