FT: в Газе образовался острый дефицит наличных денег из-за действий Израиля

ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Острый дефицит наличных денежных средств образовался в сектора Газа из-за блокировки Израилем ввоза купюр на территорию анклава, что парализует торговые операции жителей. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
Основной валютой на территории Палестинской национальной администрации является новый израильский шекель, выпускаемый Банком Израиля. Как заявили изданию в Палестинском управлении денежного обращения, выполняющем функции центрального банка на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, израильские власти прервали взаимодействие с палестинцами и перестали выдавать разрешения на ввоз наличных средств в Газу после террористических атак 7 октября 2023 года.
За время боевых действий в анклаве, по данным Палестинского управления, было уничтожено большинство банковских отделений, с депозитов пропали наличные средства в шекелях и других валютах на сумму $180 млн из имевшихся $290 млн. Последний банкомат в Газе был закрыт в конце 2024 года, когда в нем закончились наличные.
Теперь с возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа с 18 марта шаткое положение местной финансовой системы значительно ухудшилось. Как отмечает FT, большинство магазинов и предпринимателей в Газе требуют за свои товары и услуги только наличные деньги. При этом большая часть наличных средств в анклаве оказалась в руках крупных торговцев и брокеров, которые выдают наличные в обмен на электронные банковские переводы с комиссией.
После 18 марта размер комиссии взлетел в два раза, с 15% до 30%, в результате чего значительная часть жителей Газы оказалась отрезанной от наличных средств и возможности приобрести необходимые товары. Одновременно из-за блокировки Израилем поставок гуманитарной помощи в анклаве стремительно растут цены на товары первой необходимости. Теперь, как указывает FT, в секторе Газа появилась новая профессия ремонтника наличных денег — жители занимаются тем, что штопают рваные купюры и очищают от ржавчины пришедшие в негодность монеты, чтобы частично восполнить острый дефицит свободных наличных в обороте.
18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.