FT: в Газе образовался острый дефицит наличных денег из-за действий Израиля

После 18 марта размер комиссии взлетел в два раза, с 15% до 30%, в результате чего значительная часть жителей Газы оказалась отрезанной от наличных средств и возможности приобрести необходимые товары. Одновременно из-за блокировки Израилем поставок гуманитарной помощи в анклаве стремительно растут цены на товары первой необходимости. Теперь, как указывает FT, в секторе Газа появилась новая профессия ремонтника наличных денег — жители занимаются тем, что штопают рваные купюры и очищают от ржавчины пришедшие в негодность монеты, чтобы частично восполнить острый дефицит свободных наличных в обороте.