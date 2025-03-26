FT: Pirelli хочет сократить долю своих китайский владельцев из-за рисков в США

ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Итальянский производитель шин Pirelli добивается от китайской корпорации Sinochem Holdings, владеющей крупнейшим пакетом акций компании, сокращения их доли из-за рисков для продаж продукции в США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, совет директоров Pirelli опасается, что политика президента США Дональда Трампа в отношении китайского бизнеса может сильно ударить по итальянскому производителю. Управляющий орган предъявил Sinochem Holdings требование сократить долю своих акций с 37% до 26,4%, примерно столько же акций находится во владении итальянской компании Cafmin. Также руководство Pirelli рассматривает вариант сокращения доли китайской корпорации до менее чем 25% путем обратного выкупа акций и их продажи на рынке.
FT отмечает, что обсуждения этого вопроса с Sinochem Holdings уже велись, но сторонам пока не удалось достичь соглашения в ходе предварительны переговоров.
Бизнес Pirelli в Америке включает в себя завод в штате Джорджия и предприятия в Мексике и странах Латинской Америки. Именно на рынок США приходится порядка четверти доходов компании. После прихода ко власти Дональда Трампа Pirelli столкнулась с проблемами в реализации своих планов по расширению бизнеса в США, добавляет FT.
В феврале президент США Дональд Трамп ввел импортные пошлины в 10% на товары из КНР, а затем 4 марта объявил об их повышении до 20%. Китай ответил импортными пошлинами в 10% и 15% на отдельные виды сельхозпродукции из США, а также установил экспортный контроль в отношении 15 компаний. В качестве причины введения пошлин как в отношении КНР, так и в отношении Канады и Мексики, Трамп называл якобы недостаточные усилия правительств этих стран в борьбе с распространением наркотического вещества фентанил.