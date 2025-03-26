FT: Pirelli хочет сократить долю своих китайский владельцев из-за рисков в США

В феврале президент США Дональд Трамп ввел импортные пошлины в 10% на товары из КНР, а затем 4 марта объявил об их повышении до 20%. Китай ответил импортными пошлинами в 10% и 15% на отдельные виды сельхозпродукции из США, а также установил экспортный контроль в отношении 15 компаний. В качестве причины введения пошлин как в отношении КНР, так и в отношении Канады и Мексики, Трамп называл якобы недостаточные усилия правительств этих стран в борьбе с распространением наркотического вещества фентанил.