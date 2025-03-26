FT: Moody’s предупреждает об ухудшении финансового прогноза для США

Как сообщает Financial Times, рейтинговое агентство считает, что «фискальная устойчивость» Соединенных Штатов «находится на пути к дальнейшему многолетнему снижению» и уже «ухудшилась» с тех пор, как в ноябре 2023 года Moody’s дало негативный прогноз для страны с высшим кредитным рейтингом AAA.
«Потенциальное негативное влияние на кредитоспособность сохраняющихся высоких тарифов, необеспеченного сокращения налогов и значительных сопутствующих рисков для экономики снизило вероятность того, что значительные сильные стороны [американской экономики — прим. пер.] будут и дальше компенсировать растущий дефицит бюджета и снижение доступности кредитов», — заявили в Moody’s.
«На самом деле, финансовое ослабление, скорее всего, продолжится даже при очень благоприятных экономических и финансовых сценариях», — добавило агентство.