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FT: Moody’s предупреждает об ухудшении финансового прогноза для США

Рейтинговое агентство Moody's предупредило о финансовых перспективах США, заявив, что торговые пошлины, введённые президентом Дональдом Трампом, могут помешать стране справиться с растущим долгом и повышением процентных ставок.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает Financial Times, рейтинговое агентство считает, что «фискальная устойчивость» Соединенных Штатов «находится на пути к дальнейшему многолетнему снижению» и уже «ухудшилась» с тех пор, как в ноябре 2023 года Moody’s дало негативный прогноз для страны с высшим кредитным рейтингом AAA.

«Потенциальное негативное влияние на кредитоспособность сохраняющихся высоких тарифов, необеспеченного сокращения налогов и значительных сопутствующих рисков для экономики снизило вероятность того, что значительные сильные стороны [американской экономики — прим. пер.] будут и дальше компенсировать растущий дефицит бюджета и снижение доступности кредитов», — заявили в Moody’s.

«На самом деле, финансовое ослабление, скорее всего, продолжится даже при очень благоприятных экономических и финансовых сценариях», — добавило агентство.