Frank RG: ипотечные ставки по ИЖС остаются максимальными среди всех сегментов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по программам на индивидуальное жилищное строительство сохранилась в феврале 2025 года на уровне января — 30,4%, оставаясь максимальной среди анализируемых сегментов. Об этом говорится в аналитике Frank RG «Итоги работы крупнейших ипотечных банков в феврале 2025 года».
«В феврале 2025 года средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам составили 28,4−30,4%. По программам на ИЖС средневзвешенная ставка сохранилась на уровне предыдущего месяца — 30,4%, оставаясь максимальной среди анализируемых сегментов», — говорится в материалах.
Согласно данным аналитиков, в феврале 2025 года к февралю 2024 года средневзвешенная ставка на ИЖС выросла на 13,2 п.п. В структуре выданных ипотек доля этого сегмента осталась на уровне января — 1% (-11 п.п. к февралю 2024 года), а в денежном выражении доля сократилась до 3% (на 2 п.п. к январю 2025 года и на 12 п.п. к февралю 2024 года). По ипотечным программам на готовые дома и ИЖС средний чек сократился до 5,5 млн рублей (-3% к январю 2025 года и +29% к аналогичному периоду 2024 года). Количество выданных ипотек на ИЖС увеличилось за февраль на 64%, до 0,8 тыс. штук (-93% к февралю 2024 года), в денежном выражении было выдано ипотек на 7,7 млрд рублей (+25% к январю 2025 года и −85% к февралю 2024 года).
В феврале 2025 года по программам на ИЖС, земельные участки и жилые дома было выдано 3,4 тыс. ипотек (+82% к январю этого года и −81% — к февралю 2024 года) на общую сумму 18,8 млрд рублей (+76% и −75% соответственно). Доля ИЖС в количестве выданных ипотечных кредитов на загородную недвижимость снижается второй месяц подряд — до 22% (-3 п.п. к январю 2025 года и −39 п.п. — к февралю 2024 года.).