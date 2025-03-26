Frank RG: ипотечные ставки по ИЖС остаются максимальными среди всех сегментов

Согласно данным аналитиков, в феврале 2025 года к февралю 2024 года средневзвешенная ставка на ИЖС выросла на 13,2 п.п. В структуре выданных ипотек доля этого сегмента осталась на уровне января — 1% (-11 п.п. к февралю 2024 года), а в денежном выражении доля сократилась до 3% (на 2 п.п. к январю 2025 года и на 12 п.п. к февралю 2024 года). По ипотечным программам на готовые дома и ИЖС средний чек сократился до 5,5 млн рублей (-3% к январю 2025 года и +29% к аналогичному периоду 2024 года). Количество выданных ипотек на ИЖС увеличилось за февраль на 64%, до 0,8 тыс. штук (-93% к февралю 2024 года), в денежном выражении было выдано ипотек на 7,7 млрд рублей (+25% к январю 2025 года и −85% к февралю 2024 года).