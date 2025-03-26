Стагнация продолжается

Краткосрочный взгляд. Вчерашняя слабая динамика только подтверждает тот факт, что рынки ждут серьезных, реальных итогов мирных переговоров. Промежуточные успехи уже не приносят эйфории, какая было в начале года. При этом рынок продолжает игнорировать прочие фундаментальные факторы, будь то риторика ЦБ РФ или курс рубля. Сегодняшние данные по инфляции также вряд ли приведут к росту волатильности даже в случае умеренного отклонения от ожидаемых значений.
Вчера. Во вторник Индекс МосБиржи незначительно вырос, прибавив 0,64% с учетом вечерних торговых сессий. Реакция на некоторый успех в переговорных процессах оказалась слабой. Среди секторов небольшой рост показали только транспортные компании и девелоперы. В США фондовые индексы умеренно повысились: S&P 500 вырос на 0,16%, DowJones прибавил 0,01% а Nasdaq Composite поднялся на 0,46% — это третий день подряд с положительной динамикой.
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