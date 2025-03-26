Экспортные цены на минтай и треску выросли из-за сокращения вылова

В феврале цена реализации российской трески на внешнем рынке составила $7,2 за кг с доставкой в порт США, увеличившись на 24,1% за месяц и 65,9% год к году, следует из данных мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс». Это наиболее выраженная динамика среди приведенных аналитиками экспортных видов белой рыбы. Так, стоимость минтая составила $1,4 за кг, прибавив 13,8% за месяц и 47,6% год к году. Для пикши увеличение составило 1% и 27,4% соответственно, до $3,16.