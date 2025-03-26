Dawn: Пакистан близок к получению $1,3 млрд от МВФ

ИСЛАМАБАД, 26 марта. /ТАСС/. Пакистан и Международный валютный фонд (МВФ) достигли соглашения на уровне персонала о завершении первого обзора выполнения Исламабадом требований фонда в рамках 37-месячной программы расширенного финансирования, а также договорились о новой программе финансирования в рамках механизма повышения климатической устойчивости. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на главу миссии МВФ в Пакистане Натана Портера.