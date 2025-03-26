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Dawn: Пакистан близок к получению $1,3 млрд от МВФ

Команда фонда, в частности, достигла соглашения на уровне персонала с властями республики о первом обзоре 37-месячной программы в рамках механизма расширенного финансирования, пишет газета.

Источник: РИА "Новости"

ИСЛАМАБАД, 26 марта. /ТАСС/. Пакистан и Международный валютный фонд (МВФ) достигли соглашения на уровне персонала о завершении первого обзора выполнения Исламабадом требований фонда в рамках 37-месячной программы расширенного финансирования, а также договорились о новой программе финансирования в рамках механизма повышения климатической устойчивости. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на главу миссии МВФ в Пакистане Натана Портера.

«Команда МВФ достигла соглашения на уровне персонала с властями Пакистана о первом обзоре 37-месячной программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и о новой 28-месячной договоренности в рамках механизма финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости МВФ (RSF) в размере около 1,3 млрд долларов США», — приводит издание слова Портера.

«После одобрения [Исполнительным советом МВФ] Пакистан получит доступ к примерно 1 млрд долларов США в рамках EFF, в результате чего общий объем выплат составит около 2 млрд долларов США», — указал глава миссии МВФ.

25 сентября 2024 года Исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Пакистану пакета финансовой помощи в размере $7 млрд в течение 37 месяцев. Первый транш в рамках обозначенной кредитной программы составил $1,1 млрд.