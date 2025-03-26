CTV: в Канаде убрали Tesla из программы скидок на электрокары

ОТТАВА, 26 марта. /ТАСС/. Власти Канады исключили электромобили компании Tesla, которую возглавляет Илон Маск, из федеральной программы по предоставлению скидок при покупке электрокаров. Об этом сообщил во вторник телеканал CTV.
По его данным, такое решение приняла глава Минтранса страны Христя Фриланд в связи с тарифами на канадские товары, которые установила администрация президента США Дональда Трампа. По словам министра, Tesla будет исключена из этой программы «до тех пор, пока будут действовать незаконные пошлины США».
В 2022 возглавлявший тогда правительство Канады Джастин Трюдо заявил, что федеральные власти будут стимулировать население покупать электромобили и вкладывать средства в инфраструктуру по их зарядке. На эти цели Оттава собиралась выделить 2,9 млрд канадских долларов (на тот момент $2,31 млрд). Трюдо также заявлял, что с 2035 года в Канаде из легковых автомобилей можно будет купить только электрокары или подзаряжаемые гибриды.