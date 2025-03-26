CTV: в Канаде убрали Tesla из программы скидок на электрокары

В 2022 возглавлявший тогда правительство Канады Джастин Трюдо заявил, что федеральные власти будут стимулировать население покупать электромобили и вкладывать средства в инфраструктуру по их зарядке. На эти цели Оттава собиралась выделить 2,9 млрд канадских долларов (на тот момент $2,31 млрд). Трюдо также заявлял, что с 2035 года в Канаде из легковых автомобилей можно будет купить только электрокары или подзаряжаемые гибриды.