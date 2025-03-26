Bloomberg: Вьетнам рассматривает снижение импортных пошлин в попытке избежать тарифной угрозы США

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию, опубликованную на официальном сайте ведомства, тарифы на некоторые виды автомобилей будут снижены с 45−64% до 32%, налог на СПГ будет снижен с 5% до 2%, а налог на этанол будет снижен до 5% (раньше он составлял 10%).