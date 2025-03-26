Bloomberg: Вьетнам рассматривает снижение импортных пошлин в попытке избежать тарифной угрозы США

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию, опубликованную на официальном сайте ведомства, тарифы на некоторые виды автомобилей будут снижены с 45−64% до 32%, налог на СПГ будет снижен с 5% до 2%, а налог на этанол будет снижен до 5% (раньше он составлял 10%).
Сельскохозяйственные товары, в том числе яблоки, замороженная курица, миндаль и черешня, также будут облагаться меньшим налогом.
Проект изменений в законодательстве разработан «для преодоления сложных и непредсказуемых изменений в глобальной геополитической и экономической ситуации», при этом тарифная политика «существенно» влияет на мировую экономику, в том числе на экономику Вьетнама, говорится в заявлении.
Ожидается, что пересмотренный указ о корректировке тарифов режима наибольшего благоприятствования будет опубликован в течение этого месяца, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства.
Вьетнам стремится укрепить торговые связи с США и убедить администрацию Трампа в том, что он серьёзно относится к сокращению своего торгового профицита, который увеличился до 123,5 млрд долл в прошлом году, уступив по величине лишь Китаю и Мексике, говорится в материале агентства.