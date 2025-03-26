Bloomberg: США могут ввести пошлины на медь в ближайшие несколько недель

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Американские власти могут ввести пошлины на поставки меди в США в ближайшие несколько недель — на несколько месяцев раньше запланированного срока. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В феврале президент США Дональд Трамп поручил министру торговли страны Говарду Латнику рассмотреть возможность введения тарифов на металл. Предполагалось, что глава Минторга представит главе американской администрации отчет по результатам проверки через 270 дней. Однако, по словам источников, подобный доклад «уже просто формальность» после неоднократных заявлений Трампа о введении пошлин.
Трамп пригрозил установить тарифы до 25% на весь импорт меди в США, что, по свидетельству Bloomberg, может «потрясти мировой рынок» одного из самых востребованных металлов в мире. Стоимость меди, торгуемой в Нью-Йорке, уже значительно выше, чем на других международных площадках. Разрыв в цене между покупкой меди в Нью-Йорке и Лондоне достиг на этой неделе исторического максимума, превысив $1,4 тыс. за тонну.
Большая разница в стоимости металла побудила трейдеров и дилеров отправлять медь в США для получения большей прибыли. Такие шаги истощили запасы на других рынках, включая Китай, который является крупнейшим в мире потребителем сырья. По оценке торгующей медью компании Trafigura, цена металла может вырасти к концу года до $12 тыс. за тонну с нынешних $10 тыс.
1 февраля Трамп подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. 4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%.
11 марта Трамп заявил, что США повысят пошлины на поставки стали и алюминия из Канады в США до уровня 50%. Он пояснил, что это решение принято после введения властями Канады ответных пошлин на электроэнергию, поставляемую в США.