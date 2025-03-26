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Bloomberg: первый за более чем десять лет долларовый кредит Банка Индии заинтересовал 22 банка

Банк Индии привлек 400 млн долларов в рамках синдицированного долларового кредита, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это первая подобная сделка с 2012 года, которая расширяет список заемщиков страны, выходящих на глобальные кредитные рынки.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Фактор редкости обеспечил значительный интерес к сделке, позволив заемщику увеличить сумму на 100 млн долларов с помощью так называемого «зеленого» опциона, сообщили Bloomberg на правах анонимности люди, осведомленные о ходе переговоров. В сделке приняли участие в общей сложности 22 кредитора, включая организаторов CTBC Bank Co. и Standard Chartered Plc.

Эта сделка стала последним признаком растущей привлекательности индийских активов для международных инвесторов и кредиторов. В облигации азиатской страны поступает значительный ежемесячный приток средств, а акции восстанавливаются после распродажи на триллион долларов.

Возвращение доверия связано с улучшением экономических показателей, вливаниями ликвидности индийским центральным банком и надеждами на снижение процентных ставок в следующем месяце, говорится в материале агентства.

Согласно данным, собранным Bloomberg, в этом году валютные кредиты, взятые индийскими заемщиками, сократились на 30% по сравнению с прошлым годом и составляют 3,2 млрд долларов, что является самым низким показателем за четыре года. Но эта тенденция может вскоре измениться.

Конгломерат Reliance Industries Ltd. миллиардера Мукеша Амбани в настоящее время находится на рынке для получения кредита на сумму до 3 млрд долл. Shriram Finance Ltd., крупнейший в Индии производитель грузовых автомобилей, также ведет переговоры с банками о привлечении до 250 млн долларов в рамках трехлетней программы. Это в дополнение к мультивалютному социальному займу компании на сумму 1,28 млрд долларов, который находится в стадии синдикации.