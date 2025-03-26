Bloomberg: первый за более чем десять лет долларовый кредит Банка Индии заинтересовал 22 банка

Конгломерат Reliance Industries Ltd. миллиардера Мукеша Амбани в настоящее время находится на рынке для получения кредита на сумму до 3 млрд долл. Shriram Finance Ltd., крупнейший в Индии производитель грузовых автомобилей, также ведет переговоры с банками о привлечении до 250 млн долларов в рамках трехлетней программы. Это в дополнение к мультивалютному социальному займу компании на сумму 1,28 млрд долларов, который находится в стадии синдикации.