АСВ добилось за рубежом блокировки средств экс-собственников банков на $163 млн

В феврале текущего года глава АСВ Андрей Мельников говорил, что АСВ увеличивает число зарубежных компаний, которые предоставляют судебное финансирование для розыска активов, и число детективов. Агентство по страхованию вкладов переходит в другие юрисдикции для того, чтобы находить активы и возвращать в Россию, а также начинает активную работу по возврату активов.