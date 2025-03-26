АСВ добилось за рубежом блокировки средств экс-собственников банков на $163 млн

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) добилось блокировки средств бывших собственников банков на территории 10 государств на сумму $163 млн. Об этом сообщила в интервью Национальному банковскому журналу NBJ первый заместитель генерального директора государственной корпорации АСВ Мария Филатова.
«Мы ведем работу и с зарубежными активами контролировавших лиц, здесь тоже есть успехи, в том числе и поступления. В интересах ликвидируемых финансовых организаций заблокированы активы контролировавших лиц на территории 10 государств на сумму $163 млн», — сказала она.
Филатова отметила, что в 2024 году после привлечения контролировавших финансовые организации лиц к гражданско-правовой ответственности, удовлетворения гражданских исков при вынесении приговоров в рамках уголовного судопроизводства в конкурсную массу поступило 5,5 млрд рублей. Этот показатель более чем в два раза превышает результат 2023 года.
Она также рассказала, что в 2024 году по обращениям АСВ по привлечению бывших руководителей и бенефициаров ликвидированных финансовых организаций к ответственности возбуждено 90 уголовных дел. Суды вынесли 71 обвинительный приговор в отношении бывших руководителей, работников ликвидируемых банков, а также третьих лиц. По 47 делам осужденные приговорены к реальному лишению свободы, добавила Филатова.
В феврале текущего года глава АСВ Андрей Мельников говорил, что АСВ увеличивает число зарубежных компаний, которые предоставляют судебное финансирование для розыска активов, и число детективов. Агентство по страхованию вкладов переходит в другие юрисдикции для того, чтобы находить активы и возвращать в Россию, а также начинает активную работу по возврату активов.